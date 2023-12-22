خبير سياسات دولية: زعماء الغرب رفضوا سيناريوهات «نتنياهو» لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية، مُضنية، وأن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ يؤكد مركزية الدور المصري، وفهم الرئيس السيسي لهذه القضية منذ قمة القاهرة للسلام، ووضع خارطة طريق، مع تشكيل خلية أزمة وعمل جماعي دولي مهم؛ لسماع رؤية مصر، وحديث الرئيس السيسي الذي يتحقق الآن.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل السيناريوهات الرديئة التي كان يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يدفعها، لوأد القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء؛ كلها كانت تُسمع إعلاميا، لكن الوسط الأوروبي تحدث عن ضغط على الزعماء الغربيين، في قبول هذه الخطة، لكنهم رفضوا.

وأشار إلى أن الأمريكيين فهموا أن ما وضعته القاهرة من خطوط حمراء، وما سمعه المسؤولون الأمريكيون من الرئيس السيسي بأن «استفزاز مصر لن يحقق استقرارا في الشرق الأوسط»؛ لافتا إلى أن القضية الفلسطينية مرتبطة مع المصريين ورئيسهم الذي وقف ضد كل هذه المحاولات لتهجير الفلسطينيين، والحديث يظل قائما عن دولة فلسطينية سويَّا دولة إسرائيلية؛ لتحقيق سلام حقيقي.