إعلان نتيجة مسابقة دورى المعلومات .. استقبال وفد من تكساس للتعاون | جامعة عين شمس في 7 أيام

جامعة عين شمس فس أسبوع:

إعلان نتيجة مسابقة دورى المعلومات العلمية بنظام الفردى للعام الجامعي

استقبال ئيسوفدا من جامعة تكساس الأمريكية لبحث سبل التعاون

وزيرا التعليم يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023.



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعه عين شمس يستقبل وفدا من جامعة تكساس الأمريكية لبحث سبل التعاون ،وزير التعليم العالي والتربية والتعليم يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023.



استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس الأمريكية ، بحضور أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خاصة في المجال الطبي.

وخلال اللقاء تحدث الدكتور محمد ضياء عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ومراكز التميز بالجامعة وموقع الجامعة في التصنيفات الدولية والكليات التى تم اعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخل مصر وكذلك الكليات التى تم اعتمادها بعض برامجها دوليا ، مثل كلية طب الأسنان والتى تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

كذلك تحدث عن المدينة الطبية لجامعة عين شمس ،والتى تسعى الجامعة من خلالها إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وكذلك تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه كلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة في مجال الرعاية الصحية في مصر .

كذلك تطرق اللقاء إلى مشروع الجينوم المصرى والذى أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له في مارس 2021، ويشارك فيه عدة جامعات من بينها جامعة عين شمس بالإضافة إلى عددا من المراكز البحثية .

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد فى جامعة حكومية مصرية ، تمتلك تاريخ عريق كجامعة عين شمس وسمعة أكاديمية مرموقة ، مؤكدين على حرصهم علي مد أواصر التعاون بين الجانبين وإجراء مزيد من الاتصالات للوصول إلي صيغة فعالة للتعاون بما يخدم مصالح الطرفين.

وعقب اللقاء قام الوفد بإجراء زيارة لكلية الطب حيث كان في استقبالهم الدكتور على الأنور عميد الكلية وا.د. هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى قامت باصطحابهم في جولة تفقدية بالكلية شملت مركز المحاكاة ومعمل الكمبيوتر ومدرجى المحلاوي والبنهاوى.

كما زار الوفد مركز أبحاث طب عين شمس (مصرى )، ومستشفى طب المسنين والمستشفى الرقمى بحضور الدكتور تامر عمارة ود. شيرين فواز ولفيف من أعضاء هيئه التدريس بكليه الطب.

كرم الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ا.د رضا حجازي وزير والتربية والتعليم طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub التابع لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-IHub وذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 ، بحضور أ.د. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ولفيف من رؤساء الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين.

والتي احتضنتها القاهرة في فعالية ختامية مميزة، عكست مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم المبتكرين والنوابغ المصريين، وإيمانها بقدرتهم على صنع مستقبل مشرق لمصر ليلتقي المبتكرين والنوابغ من مختلف محافظات مصر، الذين قدموا ابتكارات ومشروعات مميزة في مختلف المجالات وتم الإعلان عن الفائزين في بعض برامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023.

طلاب مشروع نوادي الإبتكار بجامعة عين شمس ASU-iClub قد شاركوا بجدارة وإستحقاق في مسابقة صناع التغيير (Change Makers) المقدمة من Innovators Support Fund - ISF - صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تحت رعاية ا.د محمد ضياء رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عادل الصباغ المدير العام للمركز و د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بالجامعة و د. إسلام عدلى مدير مشروع نوادي الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iClub و مديرى وحدات الابتكار بكليات جامعة عين شمس والتي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي 2023، حيث أجتاز الفريق التصفيات الأولي والثانية بجدارة والتدريب والتوجيه والإرشاد الذى قدمه لهم الصندوق ، كما أشاد القائمين علي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتميز الفريق الممثل لجامعة عين شمس.

وفي إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالمياُ.



أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

تم تحكيم المسابقة والتى تشكلت من ٧٥ طالب وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز.

أسفرت نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض و بالمركز الثالث حسام كارم الطالب بكلية الهندسة اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ،الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامي باتحاد طلاب جامعة عين شمس.