بقذيفة الياسين.. القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة في بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام، أن عناصرها استهدفت قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود تحصنت في أحد المنازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105" المضادة للتحصينات والاشتباك معها، ما أدى إلى إيقاع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

كما تمكنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم ومجموعاتها في قفين في تمام الساعة9.45 مساء، من استهداف جيبات العدو وآلياته التي اقتحمت البلد بعبوات ناسفة وحقق ذلك إصابات مباشرة.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

فيما دكت سرايا القدس التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون في محيط المطاحن جنوب دير البلح.