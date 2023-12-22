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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالبرونزية: إنجاز كبير ومستحق

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإداري وجميع اللاعبين والجماهير النادي بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية بفوز النادي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركات الأهلي بمونديال الأندية، بالمملكة العربية السعودية.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة  النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد الفريق الياباني اوراوا ريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية تعبر عن قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال النادى الأهلى الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.


وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.


كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، هو إنجاز كبير ومستحق، ويمثل دعم وحافز للمنتخب ،وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعداداً لمنافسات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

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