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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفيرة فلسطين بأيرلندا: موقفنا بشأن القضية ثابت منذ بدء العدوان على غزة

سفيرة فلسطين لدى
سفيرة فلسطين لدى أيرلندا

قالت الدكتورة جيلان وهبة، سفيرة فلسطين لدى أيرلندا، إن موقف أيرلندا يمثل انعكاسا للعلاقات القوية بين الشعبين الفلسطيني والأيرلندي.

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الأونروا: الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان

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وأضافت خلال لقاء على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعاني عزلة دولية في ظل تصويتها ضد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضحت أن قطاع غزة ما زال تحت العدوان الإسرائيلي الذي لم يدع أي منطقة آمنة دون قصف، مؤكدة أن أيرلندا منذ اللحظات الأولى للعدوان دعت وما زالت تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وأشارت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا إلى أن الموقف الأيرلندي بشأن القضية الفلسطينية ثابت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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