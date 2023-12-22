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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الأمن يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة تمهيدا لوقف دائم للقتال في غزة

مجلس الامن
مجلس الامن

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يفيد بأن مجلس الأمن الدولي وافق على مشروع قرار لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أن مجلس الأمن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية في غزة.

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