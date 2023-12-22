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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث: متابعة شكوى المواطنين من أحد المخابز الآلية بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 تابعت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة وسيناء برئاسة اللواء هنري ابراهيم، الشكوي الواردة من أحد المواطنين من أحد المخابز البلدية بنطاق حي ثان.

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وتم اعادة المرور على المخبز للتأكد من التزامه وتقديم خدمة متميزة للمواطنين،  بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

ورصد فريق الرصد الالكتروني للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة شكوى من أحدى المواطنات على صفحات التواصل الاجتماعي تشكوا من إحدى المخابز لإنتاج الخبز.

بالعرض علىه، أمر بدفع حملة تموينية عاجلة من مديرية التموين بالتعاون مع الوحدة المحلية لحى ثان وبعضوية مكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتم اليوم، اعادة مرور على المخبز لليوم الثالث على التوالى للتأكد من التزامه وتحسين مستوى رغيف الخبز، وتم التنبيه على المسئول بالمخبز بالالتزام  بالاوزان والمواصفات القانونية يومياً كم تم وزن عينات من الخبز، وتبين أن وزن رغيف الخبز  ٩٠ جرام مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحسين مواصفات رغيف الخبز .
 

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