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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«فتوى الأزهر» يكرم المشاركين بدورة تأهيل المقبلين على الزواج في المنصورة

مركز الأزهر
مركز الأزهر

كرَّم مركزُ الأزهرِ العالميّ للفتوى الإلكترونيةِ المُشاركين في دورةِ تأهيلِ المقبلين على الزواج، والتي عقدها في الفترة من 3-9-2023 الى 7-9-2023  بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة.

حضر المتدرِّبون خلال هذه الدورةِ عددًا من المحاضرات تناولت بعضًا من المحاور المهمّة التي من شأنها تُحافِظ على كيان الأسرة وتبني دعائمها، كان من أهمها:

1ـ أهمية تكوين الأسرة كوحدة بناء المجتمع.

2ـ كيفية اختيار شريك الحياة.

3ـ الخطبة وما لها من أحكام شرعية.

4ـ عقد الزوج وشروط صحته.

5ـ الحقوق الزوجية وضرورة التفاهم بين الزوجين .

6ـ مهارات إدارة الخلاف الأسري.

7ـ الأسس الصحيحة لتربية الأولاد.

وتَلقّى المتدرّبون في حفل التكريم شهاداتٍ بحضور الدَّورة معتمدةً من الأزهرِ الشريفِ.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التأهيلِيّ للمقبلين على الزواجِ، والذي أعدّه وبدأه مركزُ الأزهرِ العالمِّي للفتوى الإلكترونية منذ عام 2021، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخِ الأزهرِ الشريف بضرورةِ تنميةِ الوعي الفكري لدى الشباب وتأهيلهم لبناء أسرةٍ ناجحةٍ مستقرَّةٍ، وقادرةٍ على مواجهةِ التحدَّيَات لبناءِ مجتمعٍ آمنٍ.

وأعد المحتوى التدريبي نخبة من المتخصصين فى علوم الشريعة، والتربية، والنفس، والاجتماع، والطب، والقانون، وتُعقَدُ هذه الدوراتُ مجانًا للجمهور .

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