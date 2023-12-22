مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورته لتأهيل المقبلين على الزواج بالشروق

اختتم مركزُ الأزهر العالميُّ للفتوىٰ الإلكترونية دورته لتأهيل المقبلين على الزواج، والتي استمرت من الأحد الموافق 17 ديسمبر وحتى الخميس 21 ديسمبر 2023، في مجمع الإحسان بمدينة الشروق.

حضر المتدربون خلال هذه الدورة عددًا من المحاضرات تناولت بعضًا من المحاور المهمة التي من شأنها المحافظة على كيان الأسرة؛ كونها وحدة بناء المجتمع، وتبني دعائمها، وتحفظها من التفكك؛ مما يدعم استقرار المجتمع، ويحافظ على سلامته وتنميته، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر فيه.

وتضمنت الدورة التي تلقاها المتدربون عددًا من المحاور منها:

-أهمية تكوين الأسرة كوحدة بناء للمجتمع.

-كيفية اختيار شريك الحياة.

-الخِطبة، وما يترتب عليها من أحكام شرعية.

-عقد الزواج، وشروط صحته.

-الحقوق الزوجيه بين الزوجين.

-أسس التربية الصحيحة للأولاد.

-مهارات إدارة الخلافات الأسرية.

جدير بالذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار البرنامج التأهيلي للمقبلين علىٰ الزواج، والذي أعده، ويشرف عليه مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، من خلال علماء متخصصين في علوم: الشريعة، والتربية، والنفس، والاجتماع، والطب والقانون.

هذا؛ ويستمر المركز في عقد هذه الدورات في مختلف المحافظات، وعلىٰ الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال علىٰ الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية (19906)، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الإنترنت.