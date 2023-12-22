نائب رئيس حزب المؤتمر: السيسي يعمل على تعزيز المناخ السياسي بعدة قرارات

هنأ اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على نجاحهم في دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، والنتيجة القوية التي أفرزتها الانتخابات والتي تدعم موقف الرئيس في المواقف الوطنية سواء داخليا أو خارجيا، موضحًا أن الرئيس السيسي عمل على المناخ السياسي بعد الانتهاء من السيطرة على الأوضاع الأمنية واستعادة الأمن والأمان.

حديث عن قرارات الرئيس السيسي

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي يهتم بروح الأسرة المصرية وذلك وضح من خلال الدعوة على الحوار الوطني على مائدة إفطار الأسرة المصرية وهي رسالة مقصودة لاختيار هذا اليوم في شهر كريم وأيام سعيدة عن الشعب المصري.

وتابع، أن الرئيس السيسي عزز المناخ السياسي من خلال قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المسجونين في قضايا الرأي الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، واستكمل من خلال استقبال المرشحين الرئاسيين في قصر الاتحادية عقب الانتخابات الرئاسية والاستماع لهم، ورؤية أفكار والرؤى السياسية التي كان يتم تبنيها خلال فترة الترشيح، وهي كانت رسالة أنه يؤكد على رغبته في تعزيز الديمقراطية وتوفير بيئة سياسية مفتوحة وشفافة، ويعزز من تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية وأن النزول والدخول في منافسة في رئيس الجمهورية ليس عيبا ولا إشكالية ديمقراطية.