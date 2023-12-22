الأسبوع الثالث.. تفاصيل فعاليات طبية مجانية في نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن جدول الأسبوع الثالث من برنامج الفعاليات الطبية المجانية بمقر نقابة الصحفيين، التى تُنظم على مدار العام بالتعاون مع شركة "إيدام" للرعاية الصحية.

ويشمل جدول فعاليات هذا الأسبوع ثلاث جهات طبية:

1-مستشفى السلام الدولى فرع المعادى الموعد: الأحد ٢٤ ديسمبر

الخدمات المقدمة:

- كشف عظام (٢٥ حالة) من ١١ ص حتى ١:٣٠ ظهرًا وتسجيل الأسماء من ١١ ص حتى ١٢ ظهرًا.

 كشف باطنة عامة (٢٥ حالة) من ١:٣٠ ظ حتى ٣:٣٠ عصرًا، وتسجيل الأسماء من ١ إلى ٢ ظهرًا.

- قياسات ضغط وسكر وطول ووزن وحرارة (٥٠ حالة).

2-معامل NSA الموعد: الثلاثاء ٢٦ ديسمبر

الخدمات المقدمة:

- تحليل كرياتينين (٥٠ حالة).

- قياس سكر عشوائى (١٠٠ حالة).

- قياس ضغط ووزن (عدد مفتوح).

3-مستشفى صفوة الجولف الموعد: الخميس ٢٨ ديسمبر

الخدمات المقدمة:

- كشف جراحة عامة (٥٠ حالة).

- قياسات الضغط والسكر العشوائى (١٠٠ حالة).

- موعد تسجيل الأسماء: من ١١ ص إلى ١ ظهرًا.

شروط عامة:

- تقام الفعاليات من ١١ ص حتى ٤:٣٠ عصرًا.

- شرط السن: الصحفيون، وأسرهم لمَن لا يقلون عن ١٨ سنة.

