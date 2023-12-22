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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي عنيف أمام مستشفى الأمل

ارشيفي
ارشيفي

 

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قصف عنيف أمام مستشفى الأمل في خانيونس.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة  اكدان قوات الاحتلال أعلن الحرب على المستشفيات والقطاع الصحي من منذ بدء العدوان

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان القطاع الصحي تحت دائرة الاستهداف.

وكشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن تفش للأمراض المعدية مثل الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي.

المتحدث باسم الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة؛ عجز الطواقم الطبية عن تقديم خدمات منقذة للحياة وأن المستشفيات في رفح صغيرة.

وكان  المتحدث باسم الصحة في غزة ذكر في وقت سابق  : رفح أصبحت منطقة منكوبة من الناحية الصحية ونأسف لعجز المؤسسات الدولية في القيام بدورها بمواجهة الكارثة الصحية في القطاع


وأضاف القدرة : مستشفى أبو يوسف النجار فقد السيطرة عن تقديم الرعاية الصحية لمئات الجرحى بسبب مجازر الاحتلال

واتم المتحدث باسم الصحة في غزة : الاحتلال وضع سكان شمال غزة في دائرة الموت بالاستهداف المباشر أو القتل لعدم توفر الخدمات الصحية

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