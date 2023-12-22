السفير حسين هريدي: القضية الفلسطينية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضية الفلسطينية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري.

وأضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، والدولة فى مصر كانت دائمًا تهتم بتطورات القضية الفلسطينية، سواء فى أوقات الحرب أو فى أوقات السلم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، بذلت مصر جهودًا مكثفة على كافة المستويات سواء عبر الاتصالات على المستوى الرئاسي أو عبر الاتصالات عن طريق السفارات الخارجية من أجل وقف هذا العدوان.