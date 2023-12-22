غارة أمريكية تقتل العقل المدبر للهجوم على الأمريكيين في الصومال

قال مسؤولون صوماليون وأمريكيون يوم الجمعة، لوول ستريت جورنال، إن غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في الصومال قتلت العقل المدبر المزعوم لهجوم عام 2020 الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين في قاعدة جوية كينية.

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن الغارة الجوية قتلت معلم أيمن، زعيم وحدة حركة الشباب العاملة في كينيا والصومال.

كتب وزير الإعلام الصومالي داود عويس على منصة التواصل الاجتماعي أكس: مقتل الإرهابي معلم أيمن يسلط الضوء على تصميم الحكومة الصومالية على معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف الوحشية ضد شعبنا.

تعتبر الولايات المتحدة حركة الشباب أكبر وأخطر فرع لتنظيم القاعدة في العالم. فقد سيطرت بلا رحمة على مساحات واسعة من الصومال، التي تطل على الممرات البحرية الاستراتيجية قبالة طرف شرق أفريقيا. وتشن قوات الكوماندوز الأمريكية وقوات أخرى حملة غير مرئية منذ 16 عامًا ضد الجماعة المتطرفة في الصومال.

خطط أيمن للهجوم الذي وقع في 5 يناير 2020 على مطار ماندا باي في كينيا، والذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. وأصيب ثلاثة أميركيين آخرين.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حركة الشباب مسؤولة عن مقتل الآلاف، بما في ذلك مواطنون أمريكيون. وقالت وزارة الخارجية: تواصل الجماعة الإرهابية التخطيط والتخطيط والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية والشركاء الأجانب.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الخارجية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أيمن أو إدانته.

تستخدم القوات الأمريكية والكينية قاعدة خليج ماندا، على بعد 60 ميلاً من الحدود الصومالية، لدعم عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب.

للولايات المتحدة عدة مئات من القوات المتمركزة في الصومال، وتقوم بتدريب قوات كوماندوز محلية وتنسيق الضربات التي تشنها طائرات بدون طيار تنطلق من قاعدة في جيبوتي المجاورة.

شنت الحكومة الصومالية والميليشيات العشائرية هجوما كبيرا ضد حركة الشباب العام الماضي، وأدت معارك دامية إلى طرد المسلحين من عشرات القرى والبلدات في وسط الصومال. ولا تزال الجماعة متمركزة في الجزء الجنوبي من البلاد، بما في ذلك جيليب، حيث وقعت الغارة الجوية يوم الأحد.

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان يوم الأحد أعلنت فيه الغارة الجوية: هذه خطوة أخرى لهزيمة الجماعة الإرهابية التي تقوض السلام والتنمية في الصومال. وقالت القيادة الإفريقية في ذلك الوقت إنها قتلت أحد مقاتلي حركة الشباب، لكنها لم تحدد هويته.