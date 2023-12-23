جمال بيومي: الاحتلال الإسرائيلي حقق أسوأ تاريخ تصاب به دولة

علق السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، قائلا: إن الاحتلال الإسرائيلي حقق أسوأ تاريخ تصاب به دولة ويهان شرفها العسكري.

وأضاف السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه مع تطور وسائل الاتصال الحديثة نجح الإعلام أن يبرز هذه الجرائم وساءت سمعتهم.

وتابع السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يهود أمريكا وأوروبا أصبحوا ضد ما يجرى، ويرون أن إسرائيل والممارسات التى تمارسها الحكومة ذات الأقلية المتطرفة يسىء للتاريخ اليهودى ومستقبله، لافتا إلى أن مصر والأردن أعلنتا عن أن محاولة التهجير القسرى ستعتبر إعلان حرب.