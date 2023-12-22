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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية .. شاهد

الأهلي
الأهلي

استلم فريق النادي الأهلي، الميدالية البرونزية للمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك خلال حفل أقيم على ملعب الجوهرة، بعد انتهاء المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي.

وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي في المونديال، بحضور مراسم التتويج الرسمية ممثلًا للنادي؛ بعد حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية إثر تغلبه على أوراوا الياباني 4-2.

ولم تمكن حالة الإجهاد الشديدة التي انتابت محمود الخطيب، في أثناء وبعد مباراة الفريق الياباني، من المشاركة في مراسم التتويج الذي أقيم، على ملعب الجوهرة، عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة.

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