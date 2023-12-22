لحظة تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية .. شاهد

استلم فريق النادي الأهلي، الميدالية البرونزية للمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك خلال حفل أقيم على ملعب الجوهرة، بعد انتهاء المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي.

<p lang="ar" dir="rtl">🎥 جانب من تتويج الأهلي المصري بالميدالية البرونزية 🥉<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#مانشستر_سيتي_فلومينينسي</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كأس_العالم_للأندية</a> | <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/SSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SSC</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/yndWYeEm6K">pic.twitter.com/yndWYeEm6K</a></p>— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ssc_sports/status/1738293580018414018?ref_src=twsrc%5Etfw">December 22, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🎥 جانب من تتويج الأهلي المصري بالميدالية البرونزية 🥉<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#مانشستر_سيتي_فلومينينسي</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كأس_العالم_للأندية</a> | <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/SSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SSC</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/yndWYeEm6K">pic.twitter.com/yndWYeEm6K</a></p>— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ssc_sports/status/1738293580018414018?ref_src=twsrc%5Etfw">December 22, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وكلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي في المونديال، بحضور مراسم التتويج الرسمية ممثلًا للنادي؛ بعد حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية إثر تغلبه على أوراوا الياباني 4-2.

ولم تمكن حالة الإجهاد الشديدة التي انتابت محمود الخطيب، في أثناء وبعد مباراة الفريق الياباني، من المشاركة في مراسم التتويج الذي أقيم، على ملعب الجوهرة، عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة.