نصائح مهمة في ليلة الامتحان للأسرة وطلاب الجامعات

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الجامعات التى يستعد لها جميع طلاب الجامعات .. لذلك نقدم روشتة ليلة الامتحانات وفق أستاذ علم الاجتماع الدكتورة أمل شمس .

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، ان امتحانات الفصل الدراسي الأول علي وشك البدء في الجامعات ويوجد العديد من الطلاب لم يكونوا مستعدين للامتحانات.



أوضحت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه يجب على الطالب والطالبة في ليلة الامتحان عمل مراجعة سريعة، وقراءة المقرر بشكل سريع وكلي مرة واحدة، ويفيد ذلك في أن يتم أخذ فكرة عامة عن المقرر والوصول للفكرة العامة له.

أكدت استاذ علم الاجتماع ، ان دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدة على ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

نصائح لمراجعة ليلة الامتحان

وقدمت الدكتورة أمل شمس عدة نصائح لمراجعة ليلة الامتحان تتمثل في التالي:

_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة.

_ البعد عن التوتر والقلق.

_ مراجعة المادة الدراسية.

_ التسميع الشفوي والتحريري.

_ الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح.

_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر.

_ عدم الإفراط في المنبهات.

_ اخذ وقت كافي من الراحة.