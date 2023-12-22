عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح مهمة في ليلة الامتحان للأسرة وطلاب الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الجامعات التى يستعد لها جميع طلاب الجامعات .. لذلك نقدم روشتة ليلة الامتحانات وفق أستاذ علم الاجتماع الدكتورة أمل شمس .

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، ان امتحانات الفصل الدراسي الأول علي وشك البدء في الجامعات ويوجد العديد من الطلاب لم يكونوا مستعدين للامتحانات.
 

أوضحت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه يجب على الطالب والطالبة في ليلة الامتحان عمل مراجعة سريعة، وقراءة المقرر بشكل سريع وكلي مرة واحدة، ويفيد ذلك في أن يتم أخذ فكرة عامة عن المقرر والوصول للفكرة العامة له.

أكدت استاذ علم الاجتماع ، ان دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدة على ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

نصائح لمراجعة ليلة الامتحان

وقدمت الدكتورة أمل شمس عدة نصائح  لمراجعة ليلة الامتحان  تتمثل في التالي:

_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة.

_ البعد عن التوتر والقلق.

_ مراجعة المادة الدراسية.

_ التسميع الشفوي والتحريري.

_ الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح.

_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر.

_ عدم الإفراط في المنبهات.

_ اخذ وقت كافي من الراحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ