عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمھورية: المشاركة الراقية في الانتخابات الرئاسية تأييد ودعم مطلق للجمهورية الجديدة

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المشاركة الراقية في الانتخابات الرئاسية، هي تأييد ودعم مطلق للجمهورية الجديدة؛ جمهورية المواطنة، القائمة على العلم والوعي الرشيد.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الشعب المصري أبدى وعيًا عميقًا وحكمة بالغة بمشاركته الواسعة والملتزمة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وأشار المفتي، إلى أن مصر قد ولدت من جديد بفضل هذا الوعي؛ فقد أثبت الشعب المصري للعالم بقرار التصويت واختياره للرئيس عبد الفتاح السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية.

ونوه بأن الشعب المصري واعٍ وحكيم، وأنه شعب لا يتأثر بالدعايات المضللة والمؤامرات التي تحاك ضدَّه وضد الدولة المصرية، بل يؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتحدي كل من يريد زعزعة استقرار البلاد وتقويض أمنها.

شعب حضاري

أوضح مفتي الجمهورية، أن الشعب المصري يثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

الإعلامي حمدي رزق الانتخابات الرئاسية التحديات الاقتصادية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الشعب المصري انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ