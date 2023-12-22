مفتي الجمھورية: المشاركة الراقية في الانتخابات الرئاسية تأييد ودعم مطلق للجمهورية الجديدة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المشاركة الراقية في الانتخابات الرئاسية، هي تأييد ودعم مطلق للجمهورية الجديدة؛ جمهورية المواطنة، القائمة على العلم والوعي الرشيد.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الشعب المصري أبدى وعيًا عميقًا وحكمة بالغة بمشاركته الواسعة والملتزمة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وأشار المفتي، إلى أن مصر قد ولدت من جديد بفضل هذا الوعي؛ فقد أثبت الشعب المصري للعالم بقرار التصويت واختياره للرئيس عبد الفتاح السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية.

ونوه بأن الشعب المصري واعٍ وحكيم، وأنه شعب لا يتأثر بالدعايات المضللة والمؤامرات التي تحاك ضدَّه وضد الدولة المصرية، بل يؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتحدي كل من يريد زعزعة استقرار البلاد وتقويض أمنها.

شعب حضاري

أوضح مفتي الجمهورية، أن الشعب المصري يثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.