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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير المرصد المصري: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية لم تأت من فراغ

مشاركة الشباب في
مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري، إنه منذ مجيء الرئيس السيسي في رئاسة الجمهورية وهناك اهتمام كبير بالشباب المصري وتمكينه سياسيا وإداريا وبدأ العمل في هذا الملف بمسارات مختلفة، بداية منذ عام 2016 من خلال مؤتمرات الشباب، والتي أصبحت ثمة مميزة وتكررت عدة مرات في محافظات مختلفة، وخرج منها نسخة منتدى شباب العالم، والذي سمح للشباب المصري المناقشة مع شباب العالم حول القضايا الدولية الخاصة بالسلام العالمي بشكل عام. 

مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

أضاف "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية أيضا لم يأت من فراغ وإنما من انخراط الشباب في العمل السياسي على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية. 

وأوضح مدير المرصد المصري، أن الشباب كانوا هم القائمين بأغلب التصورات الخاصة بمنتديات شباب العالم مما خلق زخما وقنوات تواصل مع القيادة السياسية، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي سمحت بتدريب الكوادر الشبابية والتي عملت في القطاعات الحكومية والوزارات والهيئات، والتي هيأتهم ليكونوا جزء من العالم الذي نعيش فيه من خلال الإدارة الحديثة واستخدام التكنولوجية وما إلى ذلك، وانعكس بشكل واضح في الأداء الحكومي، والتطوير الإداري والإصلاح الإداري. 

السيسي الشباب الانتخابات الرئاسية برنامج التاسعة قناة الأولى

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