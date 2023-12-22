باحثة بالمركز المصري: نظرة الحكومة للصعيد تغيرت بشكل كامل خلال العقود الماضية

‎قالت هبة زين، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الصعيد سابقًا كان يعاني من حالة تهميش طوال سنوات كثيرة.



‎وأضافت أن مبادرة حياة كريمة كانت من أدوات مواجهة هذا التهميش لأنها شملت نسبة كبيرة في المراحل الأولى من المبادرة قرى ومحافظات الصعيد.

وأوضحت"زين" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "المبادرة تعتمد على توفير فرص العمل في المحافظات والمدن والقرى المستفيدة من المبادرة حيث يتم تشغيل أبناء تلك المناطق".

‎وتابعت: "هناك عمل كبير في الربط بين المحافظات بالإضافة إلى عمليات الاستصلاح الزراعي وتطوير طرق الري والاستفادة من امكانيات تلك المحافظات"، مؤكده أن نظرة الدولة والحكومة إلى الصعيد الآن تغيرت بشكل كامل خلال العقود الماضية.

