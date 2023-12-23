عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل ينهى حياته في منزله بسوهاج.. والزوجة تبلغ بالواقعة

صدى البلد

أقدم عامل في بداية العشرينات من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، حيث اكتشفت زوجته التي تكبره بثلاثة أعوام، الواقعة عقب عودتها إلى المنزل وأبلغت الجهات المُختصة على الفور.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إقدام عامل على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله دائرة القسم.

النيابة العامة تصرح بدفن جثمان ضحية الـ"سوزوكي" في سوهاج

لبحث متطلباتهم.. رئيس جامعة سوهاج يلتقي بالطلاب الوافدين من السودان

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو (مصطفى ص.ص.ا- 20 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مسجاة على الأرض، يرتدي كامل ملابسه مع وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات أخرى، كما تبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية.

وبسؤال زوجته المدعوة (سحر ش.ا.خ- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه حال عودتها إلى المنزل اكتشفت الواقعة وأبلغت فورًا الجهات المُختصة، وعللت إنهاء زوجها حياته؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج شنق قسم شرطة ثان سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل خمسينية غرقًا بنهر النيل في سوهاج

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء من الأمراض.. 10 أدوية ربانية تنهي الألم

أمينة خليل عن فيلم شماريخ: كان حلمى أقدم دور أكشن

كلب يصبح موظفا للمبيعات في شركة هيونداي.. فما القصة؟

عامل ينهى حياته في منزله بسوهاج.. والزوجة تبلغ بالواقعة

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية" أمام إيصال المساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الجبنة الموتزاريلا

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ