عامل ينهى حياته في منزله بسوهاج.. والزوجة تبلغ بالواقعة

أقدم عامل في بداية العشرينات من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، حيث اكتشفت زوجته التي تكبره بثلاثة أعوام، الواقعة عقب عودتها إلى المنزل وأبلغت الجهات المُختصة على الفور.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إقدام عامل على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو (مصطفى ص.ص.ا- 20 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مسجاة على الأرض، يرتدي كامل ملابسه مع وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات أخرى، كما تبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية.

وبسؤال زوجته المدعوة (سحر ش.ا.خ- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه حال عودتها إلى المنزل اكتشفت الواقعة وأبلغت فورًا الجهات المُختصة، وعللت إنهاء زوجها حياته؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.