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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز تحصل على الماجستير في سن التسعين

عجوز
عجوز

حققت جدة من ولاية تكساس الأمريكية حلم حياتها، وحازت في عمر التسعين على درجة الماجستير من إحدى جامعات الولاية، وذلك بعد مرور نحو 73 عامًا على تخرَّجها في المدرسة الثانوية.

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صعدت ميني باين البالغة من العمر 90 عامًا، برفقة حفيدها، إلى المسرح في حفل التخرج بجامعة شمال تكساس في نهاية الأسبوع الماضي لتلقي درجة الماجستير في الدراسات متعددة التخصصات، لتصبح أكبر خريجة بالجامعة تنهي الدورات الدراسية وتحصل على شهادة في أي مستوى


ووفقًا لبيان صادر عن «جامعة شمال تكساس UNT»، الذي حصلت مجلة «بيبول» الأمريكية على نسخة منه، نالت ميني باين شهادتها يوم الأحد الماضي، بعدما أصبحت أكبر شخص يكمل تحصيله العلمي.


وقالت في تصريح إلى المجلة بأن هذا الإنجاز منحها سعادة كبيرة ورفع من مستوى حياتها العلمية والشخصية، واعتبرت أن هذا التخرّج ليس نهاية رحلتها التعليمية لأنها تنوي مواصلة العلم ما دامت قادرة جسديًا وعقليًا.

وخلال حفل التخرج، رافق باين حفيدها وهي تسير عبر المسرح.

وفي تصريح إلى قناة تلفزيونية محلية غطّت وقائع الحفل، قالت إن الإدارة والزملاء في الجامعة عاملوها كما لو كانت واحدة منهم.

وأضافت “ميني”: “لقد حاولت دائمًا تطوير نفسي، عندما تحصل على التعليم، فإنك تعمل على تحسين نفسك ومن حولك، وبالطبع، تكتسب المعرفة، وأنا أعرف الآن أكثر بكثير مما كنت أعرفه في البداية”.

كما قال لبيلي روسلر، الذي يشغل منصب مساعد عميد الدراسات العليا في Toulouse Graduate School: “ميني مكرسة للغاية لعملها، لقد كانت ملتزمة طوال البرنامج بالحصول على التعليم والمعرفة والمهارات التي كانت ترغب فيها”.

وكانت باين قد أبلغت في يوليو الماضي، بخبر نجاحها بعد المناقشات التي أجرتها مع الهيئة العلمية

الماجستير

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