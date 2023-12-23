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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو |الافتاء: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل..حركة فتح: مصر الداعم الاول للقضية الفلسطينية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الھامة نرصد ابرزھا فى التقرير التالى:

 

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب


قالت الدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح غدا أيضا وكان مثير للأتربة فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها. 
 

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة
أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة لتجديد الخطاب الديني باعتباره ملمحًا ضروريًّا من المواطنة والجمهورية الجديدة.
 

محمود العسيلي: «مش هنزل أغاني دلوقت احتراما للظروف.. وفي خطة متكاملة»
أكد الفنان محمود العسيلي، أنه يحضر مع فريق العمل لألبوم غنائي جديد، وهناك خطة متكاملة لأغاني عديدة في هذا الألبوم، معقبًا: "احترامًا للظروف القائمة مش هنزل أغاني دلوقتي والخطة مش باينة دلوقتي".
 

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية
أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، يفيد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية.
 

عضو المنشآت الفندقية: 90% نسبة إشغال فنادق مرسى علم بأعياد الكريسماس
قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم، إن مطار مرسى علم سيستقبل حوالي 120 طائرة تباعا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا، وموسم الكريسماس بقوة في مرسى علم، وأغلب فنادق مرسى علم لن تقل عن 85 إلى 90% كنسبة إشغال. 
 

الأفتاء: عمليات التجميل مباحة ولكن بشروط


رد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال عن حكم عمليات التجميل.
 

صندوق التنمية الحضارية: الوحدات المطروحة تصلح للتمويل العقاري


قال إيھاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضارية إن أسعار الوحدات التي طرحھا الصندوق، ، تبدأ من 760 حتى 7.4 مليون  جنيه.
 

قيادي بحركة فتح: مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية

كشف الدكتور جهاد الحرازين، قيادي بحركة فتح، عن أن جيش الاحتلال مازال يواصل حرب إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافضا كل القوانين والاتفاقيات الدولية ضاربا بها عرض الحائط. 
 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مشروع القرار الإماراتي يهدف لتقديم المساعدات وإنقاذ الأرواح


قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يهدف لتمكينهم من أداء مهمتهم في تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين، ولإنقاذ الأرواح، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال تجاهل المطالب العالمية لوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وتواصل فيه حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدة الإنسانية التي يحتاجها بيأس.
 

كرم جبر: تعظيم الهوية الوطنية أبرز إنجازات الدولة المصرية


قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العشوائيات كانت مجالًا للسخرية والهجوم على مصر من بعض الدول.
 

النينو محمود العسيلى البحر الأحمر عمليات التجميل كرم جبر

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