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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تعلن خبرًا غير متوقع عن متحور كورونا الجديد بمصر.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة مدوية عن أسعار الذهب في مصر| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارز، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
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بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح غدا أيضا وكان مثير للأتربة فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها. 


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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة 
الغربية
أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، يفيد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية.


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عضو المنشآت الفندقية: 90% نسبة إشغال فنادق مرسى علم بأعياد الكريسماس
قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم، إن مطار مرسى علم سيستقبل حوالي 120 طائرة تباعا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا، وموسم الكريسماس بقوة في مرسى علم، وأغلب فنادق مرسى علم لن تقل عن 85 إلى 90% كنسبة إشغال. 



محمود العسيلي: مقاطعة المنتجات الأجنبية بتضر البلد والمستثمر هيخاف
أبدى الفنان محمود العسيلي، رأيه في مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، مشددًا على أنه ليس مع مقاطعة المنتجات الأجنبية؛ لأن الاستثمار الأجنبي يفيد الدولة كثيرًا، ويُدخل العملة الصعبة.



الإفتاء: عمليات التجميل مباحة ولكن بشروط
رد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال عن حكم عمليات التجميل.



قيادي بحركة فتح: مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية
كشف الدكتور جهاد الحرازين، قيادي بحركة فتح، عن أن جيش الاحتلال مازال يواصل حرب إجرامية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافضا كل القوانين والاتفاقيات الدولية ضاربا بها عرض الحائط. 



تحذيرات عاجلة.. مفاجأة غير متوقعة عن طقس أول أسبوع في الشتاء
كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل أول أسبوع في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن يسود غدًا السبت طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلًا.



الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتماما من الدولة بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربين، وذلك جاء مع إطلاق عدد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج تحسين السلالات وتطوير إنتاجية هذه المزارع.

 


بس بشرط | التموين تعلن مفاجأة مدوية عن أسعار الذهب في مصر
كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.


بعد انتشاره خارجيًا.. الصحة تعلن خبرًا غير متوقع عن متحور كورونا الجديد بمصر
اكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر خالية من متحور فيروس أوميكرون الجديد JN. 1، مضيفا انه لم يثبت لدينا اكتشاف المتحور في مصر إلى اللحظة.

نائب رئيس حزب المؤتمر: السيسي يعمل على تعزيز المناخ السياسي بعدة قرارات
هنأ اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على نجاحهم في دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، والنتيجة القوية التي أفرزتها الانتخابات والتي تدعم موقف الرئيس في المواقف الوطنية سواء داخليا أو خارجيا، موضحًا أن الرئيس السيسي عمل على المناخ السياسي بعد الانتهاء من السيطرة على الأوضاع الأمنية واستعادة الأمن والأمان.


بكري: مجلس الأمن فشل في إقرار وقف إطلاق النار بغزة.. والأبرياء يستشهدون
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما تشهده غزة من حرب، هو إبادة جماعية، والاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.


 

ناقد رياضي: الأهلي له بصمة دائما في كأس العالم للأندية

قال محمد جمال، الناقد الرياضي، إن فوز الأهلي على أوراوا الياباني، ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أنه بطل آسيا، وكل الفرق التيتشارك في بطولة كأس العالم للأندية هي أبطال قارتها، وتحقيق الأهلي البرونزية؛ هو نجاح كبير، خاصة أنها آخر بطولة له بالنظامالقديم، قبل أن تتحول إلى كأس عالم مصغر بمشاركة 32 فريقا. 

الأرصاد الجوية الاحتلال الاسرائيلي البحر الأحمر وزير الزراعة أسعار الذهب السيسي الأهلى

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