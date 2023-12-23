محمد فايز فرحات: فرض مشروع التهجير سيضر بالمنطقة العربية بالكامل.. فيديو

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرض مشروع التهجير للفلسطينيين سيضر بالمنطقة العربية بالكامل.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"،: "مصر بنت موقفا دوليا رافضا لمشروع التهجير القسري الفلسطينيين".

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: "التحركات الاسرائيلية تواجهها صلابة في الموقف المصري"، موضحا: "أمريكا ليس من مصلحتها الاخلال بأسس هذا الإقليم".