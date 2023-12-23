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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرف يعزُ من يمثله.. تعليق حسين الشحات بعد الفوز بالبرونزية

صدى البلد

علق حسين الشحات نجم النادي الاهلي بعد تحقيق المركز الثالث في بطولة كاس العالم .

وكتب الشحات من خلال حسابه الشخصي اكس :" الحمد لله 🥉مبروك البرونزية ولكن حققنا ما لم نأتي من اجله ، جئنا الي هنا لننافس ونصل للمباراة النهائية كانت الروح التي تجمعنا على قدر طموح جماهير النادي الاهلي العالمي الذي  يعرف قيمته ويحترمه كل العالم ، حاولنا الوصول لابعد نقطة ولكن في النهاية لم نخرج الا متوجين ،

وتابع :" شكرا كل جماهير الاهلي العظيمة التي كانت هنا وفي كل مكان ، سعيد لاكون جزء من كتابه التاريخ مع الاهلي كلاعب وللنادي الكبير ، الاهلي شرف يعزُ من يمثله وسط كبار كرة القدم في العالم


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ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل

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