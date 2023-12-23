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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يقصف مناطق شرق رفح الفلسطينية

صدى البلد

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق شرق رفح الفلسطينية وخان يونس.

الغارات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء أمس الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية قتلت 42 شخصاً في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانب آخر، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن غارات إسرائيلية على مناطق وسط قطاع غزة، قتلت 18 فلسطينيًا.

وقتل القصف أحد أفراد طاقم قناة تلفزيون الأقصى مع عدد من أفراد أسرته، كما سقط عدد آخر من الشهداء والجرحى جراء قصف استهدف منزل صحفي في مخيم النصيرات وسط غزة.

ووصلت حصيلة ضحايا الحرب على غزة، الجمعة، إلى 20 ألفاً و57 شخصاً، وسط تجدد الدعوات الدولية لوقف جديد لإطلاق النار في القطاع.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الآلاف ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، وإن نحو 70% من الوفيات نساء وأطفال.

لكن في ظل توقف معظم المستشفيات في جميع أنحاء غزة عن العمل خلال الوقت الحالي، وسقوط المئات من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة وتعطل الاتصالات، بسبب نقص الوقود والكهرباء، صار من الصعب بشكل متزايد إحصاء عدد الضحايا والجرحى.

 

 

رفح شرق رفح رفح الفلسطينية خان يونس

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