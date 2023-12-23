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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكعبي: الزمالك الأكثر شعبية في الخليج ومشاركته ستزيد من أهمية دورة الوحدة الودية

عبدالله الكعبي
عبدالله الكعبي

أكد الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي، أن دورة نادي الوحدة التي ستقام في يناير المقبل ستشهد حضور جماهيري كبير بسبب مشاركة نادي الزمالك.

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وقال الكعبي في تصريحات خلال برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "دورة الوحدة الدولية ستفيد نادي الزمالك من الناحية الفنية خلال فترة التوقف الدولي وستحقق له العديد من المكاسب".

وأضاف: "إدارة نادي الزمالك الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة بسبب الأزمات المتراكمة خلال الفترة الماضية، والزمالك يصنع دائما النجوم".

 

وأكد عبد الله الكعبي، نادي الزمالك يمتلك الشعبية الأكبر في دول الخليج العربي.

وقال الكعبي في تصريحات ": "شكل الزمالك بدأ يتغير تدريجيا من الناحية الفنية منذ تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية، والنادي يحتاج للعديد من الصفقات القوية في يناير المقبل".

وأضاف: "أطالب جماهير نادي الزمالك بالصبر على الفريق لأنه يحتاج إلى وقت لكي يعود الفريق لكامل قوته الفنية".

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