رئيس جامعة الدلتا: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تهدف لتطوين وإنتاج المعرفة.. فيديو

تحدث الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا، عن جهود الدولة في ملف التعلم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتمت بتطوير الجامعات المصرية وهذا ينعكس على تخريج طلاب مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى".

وأضاف الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا،: "استراتيجية مصر 2030 تضمنت التوسع في الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والأهلية، لاستيعاب الطلاب والوافدين وزيادة السياحة التعليمية وهذا ما سينعكس تدفقات على النقد الأجنبي من الطلاب الوافدين، فضلا عن زيادة فرص الخريجين المصريين في الحصول على فرص عمل دولية أو إقليمية".

وأشار: "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي قدمتها وزارة التعليم العالي تهدف لتطوين وانتاج المعرفة والتحول نحو الجامعات الذكية، والارتقاء بتصنيف الجامعات".

