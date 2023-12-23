قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

أثارت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الكثير الجدل وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام وذلك بعد قيامها بنش مجموعة صور لها في إسرائيل، وذلك برفقة زوجها جاريد كوشنر. وقد أظهرت الصورالعديد من تفاصيل المواقع التي قامت بزيارتها وذلك في مستوطنة بغلاف غزة

وأشارت ابنة الرئيس الأميركي السابق أنه خلال زيارتهما للمستوطنة والتي تعد واقعة بين نتيفوت وسديروت،قد سمعت أصوات المدفعية الإسرائيلية.

قصصا تفطر القلب



وقالت عبر حسابها على تطبيق إنستجرام: "لقد سمعت العديد من القصص التي تفطر القلب من العديد من الضحايا والعائلات والجنود"

أشارت قلبي يمتلئ حزنا وذلك بعد مشاهدة العديد من آثار الهجوم الإرهابي الذي قد وقع في 7 أكتوبر الماضي

لفتت "الليلة وكل ليلة أقوم بلصلاة وذلك من أجل عودة جميع الرهائن وشفاء المصابين.