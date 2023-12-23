هولندا تستعد لتسليم مقاتلات إف-16 الأمريكية لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة، أنّها ستسلّم أول 18 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف- 16 إلى أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً روسية متزايدة على الجبهة، فيما شدد وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارة إلى كييف على أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى ضد الغزو الروسي".

وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إنّ "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 على الأقل"، من دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.

وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعاً رسميًا في أغسطس على التزامهما بتوفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرّد تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقالت الحكومة الهولندية إنّ "بعض الطائرات تتطلّب صيانة كبيرة"، وكذلك، يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.

ومن الضروري أيضاً أن تتوفّر البنية التحتية المناسبة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.

