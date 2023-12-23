إبراهيم سعيد: صفقة عمر كمال عبد الواحد مهمة للأهلي وديانج يقترب من الرحيل

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن عدم مشاركة إليو ديانج النجم المالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباريات كأس العالم للأندية يؤكد قرب رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "إليو ديانج أعتقد من الصعب البقاء في الأهلي بعد عدم مشاركته مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أنه خارج حسابات مارسيل كولر".

وأضاف:" بالنسبة لصفقة النادي الأهلي بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد ستكون مفيدة للغاية لصالح النادي الأهلي لاعب مميز ويلعب في أكثر من مركز".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استطاع الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية بعد تحقيق فوز برباعية أمام أوراوا ريد الياباني بطل آسيا.