إبراهيم سعيد: تتويج الأهلي ببرونزية انجاز.. وكولر مستمر في نجاحاته

كأس العالم للأندية

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق انجاز كبير بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية والتواجد بين الكبار علي مدار السنوات الماضية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي حقق انجاز تاريخي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية هذا الموسم وأمام فريق اوراوا الياباني القوي والمميز وبطل آسيا، وأرى أن الأهلي نادي قوي للغاية وقدم مستوى كبير في كأس العالم للأندية وأعتقد بطولة لا تنسى مشاركتها لدي الجماهير".

وأضاف :" النادي الأهلي لعب مباريات قوية أمام اتحاد جدة أو فلومينينسي أو حتى أوراوا اليوم، لذلك أؤكد أنه انجاز كبير للنادي الأهلي".

وأتم : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استمر في نجاحاته منذ الموسم الماضي وحقق برونزية كأس العالم للأندية، ويسير على خطى مانويل جوزيه المدرب التاريخي السابق للنادي الأهلي بتحقيق كل البطولات المتاحة".



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استطاع الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الفوز برباعية أمام أوراوا الياباني بطل آسيا.