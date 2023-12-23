مينفعش نتحجم.. إلهام شاهين تستغيث من الرقابة : أفلامي اترفضت

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن معاناتها بسبب الرقابة على أفلامها، قائلة :"افلامي اترفضت وأوقفت النشاط، كنا في الستينات بنافس هوليود ، واتمنى نرجع بالفن ٣٠ سنة".



وأضافت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، انا ست عندها خبرة كبيرة ودارسة فن، واعاني من الرقابة، و لن اقدم أفلام تجارية.

وتابعت إلهام شاهين، :'احنا بنخاف على بلدنا جدا، وكفنانين وطنيين أكتر من أي حد، وعندنا خبرات كبيرة، تعدت 100 فيلم و50 مسلسل و20 مسرحية.

واكملت انه : "مش هعمل حاجة تسئ للفن أو تسئ لبلدي، وعندنا رقابة ذاتية على كل ما نفعله تجاه الفن، ومينفعش يتقال لنا لا، ومفيش جهات هتفهم في الفن أكتر مننا، ومينفعش نتحجم".



