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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينفعش نتحجم.. إلهام شاهين تستغيث من الرقابة : أفلامي اترفضت

الهام شاهين
الهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن معاناتها بسبب الرقابة على أفلامها، قائلة :"افلامي اترفضت وأوقفت النشاط، كنا في الستينات بنافس هوليود ، واتمنى نرجع بالفن ٣٠ سنة".

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وأضافت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة،  انا ست عندها خبرة كبيرة ودارسة فن، واعاني من الرقابة، و لن اقدم أفلام تجارية.
وتابعت إلهام شاهين،  :'احنا بنخاف على بلدنا جدا، وكفنانين وطنيين أكتر من أي حد، وعندنا خبرات كبيرة، تعدت 100 فيلم و50 مسلسل و20 مسرحية.

واكملت انه : "مش هعمل حاجة تسئ للفن أو تسئ لبلدي، وعندنا رقابة ذاتية على كل ما نفعله تجاه الفن، ومينفعش يتقال لنا لا، ومفيش جهات هتفهم في الفن أكتر مننا، ومينفعش نتحجم".


 

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