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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين وتقطع الكهرباء عنه

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة ومخيم جنين، فجر السبت.

وأكد شهود عيان أن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشار الشهود إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنين، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.

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