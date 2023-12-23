وائل القباني: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام أوراوا ولم أتوقع تشكيل كولر

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية هذا العام، أمام أوراوا الياباني ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام أوراوا الياباني ويستحق الفوز برباعية أمس والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه".

وأضاف : "الأهلي قدم مباراة كبيرة بسبب قيام لاعبيه بالضغط العالي بشكل رائع علي فريق أوراوا الياباني".

وأكمل: "إمام عاشور ظهر بمستوي مميز أمس أمام أوراوا ويمكن من أفضل مبارياته في كأس العالم للأندية".

وأتم: "لم أتوقع تشكيل كولر في مباراة أوراوا لأنه كان من المتوقع أن يقوم بتغيير في التشكيل واللاعبين، ولكنه أصر على أن يلعب بتشكيله الأساسي".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الفوز برباعية أمام أوراوا الياباني بطل آسيا.