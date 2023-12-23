مدفعية الاحتلال تقصف أطراف عيتا الشعب ورامية جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي البلاد.

كما نفذ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدف بها بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان.

وتتهم السلطات اللبنانية ومنظمات حقوقية دولية القوات الإسرائيلية باستخدام القنابل الفوسفورية، خلال قصفها المناطق الحدودية اللبنانية، لكن منصور يصرّ قائلاً: «نحن باقون في أرضنا. أكيد أن عدد السكان الآن أقلّ، لكن من يملك رزقاً سيواظب عليه».



مع العلم بأنه وفق «المنظمة الدولية للهجرة»، فإن أكثر من 64 ألف شخص نزحوا في لبنان، غالبيتهم في الجنوب، في حين قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن النزاع أدى إلى «خسائر مادية كبرى» طالت خصوصاً المساكن والمتاجر والبنى التحتية والخدمات في القرى الحدودية، لافتاً إلى أن «النشاط الاقتصادي والأعمال المحلية إما تعطلت أو اضطرت لإغلاق أبوابها أو الانتقال إلى مكان آخر».