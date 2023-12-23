طائرات الاحتلال تقصف غزة بكثافة والمقاومة ترد| تفاصيل

ذكرت قناة “الأقصى” أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية صهيونية في المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس، بالإضافة الي غارات على حي الشيخ رضوان في غزة.

وتحاول قوات الاحتلال - بحسب المصدر ذاته - التقدم إلى جباليا البلد من الغرب والشرق وتعطل جميع خطوط الاتصال بالمنطقة

كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقة الجرن في جباليا شمالي قطاع غزة.

فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير أحمد المغربي في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم واستولت على مركبة زوجته

من جانبها، ردت كتائب المقاومة الوطنية بفلسطين حيث استهدفت بقذيفة "آر بي جي" تجمعا لجنود الاحتلال في محور خان يونس وحققت إصابة مباشرة.