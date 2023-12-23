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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع منسوب النهر.. كارثة تضرب لبنان والسبب مياه الأمطار

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الأمطار الغزيرة تسببت في رفع منسوب نهر كفر حلدا - بساتين العصي في أعالي البترون بشكل كبير فخرج عن مساره واجتاحت مياهه عدداً من المطاعم والمقاهي. 

من جهة أخرى، غمرت المياه الطريق في حي الفرطوش، بسبب فيضان نهر جاج في جبيل، وفي بلدة لحفد فاضت مياه النهر في البلدة على الطريق العام.

كما عملت عناصر الدفاع المدني على سحب السيارات التي علقت على الطريق.

وأفادت غرفة التحكم المروري في لبنان بانه تم تحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي حيث لاتزال جميع الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا مقطوعة بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار.

وأشارت صحيفة بيروت نيوز الي الأوتوستراد هو الاخر شهد ليل أمس غرق عدد من السيارات وعرقلة لحركة السير.

وأبان ذات المصدر أن  عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب 3 سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها جراء ارتفاع منسوب مياه النهر بسبب غزارة الأمطار في لحفد – جبيل.

و شهدت شوارع عدّة تجمّعات للمياه، ما أدى الى عرقلة السير عليها وغرق السيارات.
 

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