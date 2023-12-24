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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لظروف صحية وتحريم العمل.. نجوم اعتزلوا مجال الفن في 2023

صدى البلد

شهدت سنة 2023 أحداثا كثيرة ومؤثرة في المجال والوسط الفني، ما بين طلاق ورحيل واعتزال بشكل نهائي. 


 

كان مغني المهرجانات الشاب على قدورة من أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم خلال عام 2023 بعد تحريم مجال الفن والأموال العائدة منه. 

وأيضا يعتبر المغني الشعبي مسلم من أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم مجال الفن والغناء هذا العام، وتراجع عن قراره عدة مرات لأسباب تتعلق بأزماته مع نقابة الموسيقيين والمنتج الخاص به. 

كما تعتبر الفنانة عواطف حلمي من أبرز الممثلين الذين أعلنوا اعتزالهم خلال 2023، وذلك لأسباب صحية تتعلق بعدم قدرتها على تحمل صعاب هذه المهنة. 

فجأة وبدون أي مقدمات أعلنت الممثلة إنجي شرف اعتزالها مجال التمثيل، رغم عدم ظهورها منذ سنوات في أي عمل فني.

وبعد مشاركة الفنان توفيق عبدالحميد بأعمال درامية خلال الفترة الماضية، لم يتوقع أحد أن يعلن اعتزاله عن مجال التمثيل، وعدم قدرته على المواصلة. 

 وأعلن أيضًا الشاعر الغنائي الشهير بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة، والمجال الفني نهائيا في منشور غاضب منه عبر فيسبوك. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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