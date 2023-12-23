بقوة 4.6 درجة.. زلزال عنيف يضرب إيران

أفادت قناة السومرية نيوز بأن زلزالا قويا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.



وقالت القناة العراقية في تقرير لها، ان الزلزال وقع عند الساعة 5.57 دقيقة فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي ل‍إيران على عمق 9 كيلومترات.

وذكر المدير العام ل‍إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية انه تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة.

وقال مرتضى مينوئي: بالنظر إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية الحضرية والريفية في مدينة ورزقان، فإن احتمال الخسائر المالية والبشرية منخفض.

وتقع مدينة ورزقان - التي يبلغ عدد سكانها 45.000 نسمة - على بعد حوالي 70 كم من مدينة تبريز مركز المحافظة