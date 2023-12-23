غرق مستشفي وانهيار طرق.. الأمطار تشل الحياة في لبنان |شاهد

اجتاحت مياه الأمطار مستشفى قلب يسوع في منطقة الحازمية التابعة لقضاء بعبدا، جرّاء العاصفة التي تضرب لبنان.

كما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ طريق سرجبال - الجاهلية مقطوع بسبب انهيار الطريق بالكامل عند مفرق شمعرين، جرّاء غزارة الأمطار.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأمطار الغزيرة تسببت في رفع منسوب نهر كفرحلدا - بساتين العصي في أعالي البترون بشكل كبير وهو ما أدي إلى خروجه عن مساره واجتياح مياهه عدداً من المطاعم والمقاهي.

من جهة أخرى، غمرت المياه الطريق في حي الفرطوش، بسبب فيضان نهر جاج في جبيل، وفي بلدة لحفد فاضت مياه النهر في البلدة على الطريق العام.

كما عملت عناصر الدفاع المدني على سحب السيارات التي علقت على الطريق.

وأفادت غرفة التحكم المروري في لبنان بانه تم تحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي حيث لاتزال جميع الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا مقطوعة بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار.

وأشارت صحيفة بيروت نيوز الي أن الأوتوستراد هو الاخر شهد ليل أمس غرق عدد من السيارات وعرقلة لحركة السير.

وأبان ذات المصدر أن عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب 3 سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها جراء ارتفاع منسوب مياه النهر بسبب غزارة الأمطار في لحفد – جبيل.

و شهدت شوارع عدّة تجمّعات للمياه، ما ادى الى عرقلة السير عليها وغرق السيارات.