رفعت فياض: العلاقات المصرية الفرنسية قوية جدا فى جميع المجالات

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم: إن العلاقات المصرية الفرنسية قوية جدا خاصة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل ذلك، وطبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا وحاملات الطائرات وطائرات الرافال التي اخذتها مصر من فرنسا ؛ إضافة الى المشاريع الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى الجانب الثقافي والتعليمي ففرنسا لها دور كبير جدا في هذا المجال.



وأردف فياض خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الأعلامية رشا مجدى، أن في السنوات الاخيرة بدأت تظهر طبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا تأثيرها الإيجابي من موقف فرنسا من أحداث غزة، لافتا الى انها من اكثب الدول اعتدالا في التعامل مع هذا الملف مقارنة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية و باقي الدول الأوروبية واصحبت اكثر عقلانية وموضوعية وبدأت تنظر الى الأمور بشكل جاد.

العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا قوية فى مختلف المجالات

وأضاف مدير تحرير أخبار اليوم، فعندما يتك التواصل هاتفيا بين الرئيس الفرنسي ماكرون و بين الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا فهذا يعتبر تأكيد على استمرار تقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات.



واستكمل: حرب غزة تهدي للامن القومي المصري ولحدود مصر، مؤكدا ان مصر لها موقف ثابت قوي جدا تحاه ما يحدث في غزة من يوم ٧ اكتوبر وحتي الآن، وتأكيد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والهدن الإنسانية، وبدات فرنسا في الفترة الأخيرة بدأت تركز على هذه الموقف بالنسبة للهدن الانسانية وكذلك الجانب الانساني يعظما رأي العالم المجازر التى ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يكاد هو الوحيد في كل دول القارة الأوربية عندما اعلم رفضه تماما لفكرة الاستمرار في قطاع غزة بحجة القضاء على حماس.