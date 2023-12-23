عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفعت فياض: العلاقات المصرية الفرنسية قوية جدا فى جميع المجالات

رفعت فياض
رفعت فياض

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم: إن العلاقات المصرية الفرنسية قوية جدا خاصة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل ذلك، وطبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا وحاملات الطائرات وطائرات الرافال التي اخذتها مصر من فرنسا ؛ إضافة الى المشاريع الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى الجانب الثقافي والتعليمي ففرنسا لها دور كبير جدا في هذا المجال.


وأردف فياض خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الأعلامية رشا مجدى، أن في السنوات  الاخيرة بدأت تظهر  طبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا تأثيرها الإيجابي من موقف فرنسا من أحداث غزة، لافتا الى انها من اكثب الدول اعتدالا في التعامل مع هذا الملف مقارنة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية و باقي الدول الأوروبية واصحبت اكثر عقلانية وموضوعية وبدأت تنظر الى الأمور بشكل جاد.

 العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا قوية فى مختلف المجالات

 وأضاف مدير تحرير أخبار اليوم، فعندما يتك التواصل هاتفيا بين الرئيس الفرنسي ماكرون و بين الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا فهذا يعتبر تأكيد على استمرار تقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات.


واستكمل: حرب غزة تهدي للامن القومي المصري ولحدود مصر، مؤكدا ان مصر لها موقف ثابت قوي جدا تحاه ما يحدث في غزة من يوم ٧ اكتوبر وحتي الآن، وتأكيد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والهدن الإنسانية، وبدات فرنسا في الفترة الأخيرة بدأت تركز على هذه الموقف بالنسبة للهدن الانسانية وكذلك الجانب الانساني يعظما رأي العالم المجازر التى ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن الرئيس الفرنسي ماكرون  يكاد هو الوحيد في كل دول القارة الأوربية عندما اعلم رفضه تماما لفكرة الاستمرار في  قطاع غزة بحجة القضاء على حماس.

مصر فرنسا العلاقات المصرية الفرنسية ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي حماس الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني

بالأرقام.. مصر تجني ثمارها| والفلاحين: انتعاش كبير في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج

صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى

الأهلي يطير إلى الإمارات استعداداً لكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ