محلل سياسي: هناك تخبطات وخلافات داخل إسرائيل وضغط كبير على حكومة نتنياهو

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك خلافات بين قادة الحرب الإسرائيلية، ما بين فريق يريد وقف العمليات العسكرية في أقرب وقت ممكن، وفريق يحاول العمل على تمدد هذه العمليات.

وأضاف أحمد زكارنة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الخلافات بالإضافة إلى الخلافات السياسية في الداخل الإسرائيلي تشكل حالة من حالات الضغط على حكومة نتنياهو.

وتابع: “كما أن الضغط الغربي وتحديدًا من الحلفاء، يؤثر على الوضع الإسرائيلي، حتى ولو كان الضغط في بعض المسائل المرتبطة بالسياسة القائمة عليها في العملية العسكرية، التي تشير التقارير إلى فشلها”.

وشدد على أن خروج فرقة 13 جولاني دليل واضح وعملي على أن هذه العملية لم تأتِ بثمار حقيقية ولا حتى صورة انتصار واحدة.

https://www.youtube.com/live/mnCv2UJ5en4?si=jmmbF05IRuyhRckv