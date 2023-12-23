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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توافق مصري فرنسي|فى اتصال هاتفي.. ماكرون يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس فرنسا ماكرون

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض ،مدير تحرير “أخبار اليوم”، إن العلاقات المصرية الفرنسية قوية جدا خاصة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل ذلك، وطبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا وحاملات الطائرات وطائرات الرافال التي أخذتها مصر من فرنسا ؛ إضافة إلى المشاريع الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الجانب الثقافي والتعليمي، ففرنسا لها دور كبير جدا في هذا المجال، مؤكدا وجود توافق مصري فرنسي على وقف العمليات العسكرية بغزة.

وأضاف فياض، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدى، أنه في السنوات  الأخيرة بدأت تظهر  طبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا والتأثير الإيجابي لموقف فرنسا من أحداث غزة، لافتا إلى أنها من أكثر الدول اعتدالا في التعامل مع هذا الملف مقارنة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية، وأصبحت أكثر عقلانية وموضوعية وبدأت تنظر إلى الأمور بشكل جاد.

 العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا قوية فى مختلف المجالات

 وأوضح مدير تحرير “أخبار اليوم”، أنه عندما يتم التواصل هاتفيا بين الرئيس الفرنسي ماكرون وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا، فهذا يعتبر تأكيدا لاستمرار تقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأكد أن مصر لها موقف ثابت قوي جدا تجاه ما يحدث في غزة من يوم 7 أكتوبر وحتي الآن، وتأكيد مصر ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والهدن الإنسانية، وبدأت فرنسا في الفترة الأخيرة في التركيز على هذا الموقف بالنسبة للهدن الانسانية وكذلك الجانب الإنساني بعدما رأى العالم المجازر التى ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون  يكاد هو الوحيد في كل دول القارة الأوروبية الذي يرفض تماما فكرة الاستمرار في  قطاع غزة بحجة القضاء على حماس.

 

 

 

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