على قد الإيد.. أرخص موبايل شاومي لمحدودي الدخل

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عند أحد أرخص هواتفها ضمن سلسلة A صديقة الميزانية، تحت اسم Redmi A2، لأول مرة في السوق الهندية في شهر مايو الماضي، وهو يتميز بعددا من الإمكانات المميزة مقابل سعر رخيص جدا.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعمل هاتف شاومي الاقتصادي Redmi A2، بواسطة معالج ميدياتك Helio G36، ويتميز بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة، تتميز بدقة HD+ وسطوع مبهر يبلغ 400 شمعة في المتر المربع.

سعر هاتف شاومي Redmi A2

ويتضمن إعداد الكاميرا بهاتف شاومي Redmi A2، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، في حين أن الجهاز مزود ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات من خلال منفذ microUSB.

ويعمل هاتف شاومي Redmi A2 بنظام التشغيل Android 13 (إصدار Go)، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة، تشتمل ميزات الاتصال على دعم ثنائي شرائح الاتصال و4G وWiFi وBluetooth 5.0 بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS وGlonass وBeiDou للملاحة.

ومن حيث التسعير، يتوفر هاتف شاومي Redmi A2، حاليا في الهند، في متغير بسعة 2 جيجابايت رام + 64 جيجابايت، بسعر 5499 روبية هندية (أي ما يعادل 2.035 جنيها مصريا)، وتكوين آخر بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت بسعر 6799 روبية (أي ما يعادل 2.516 جنيها مصريا).

ويتوفر هاتف Redmi A2 في مصر مقابل سعر 3.090 جنيها مصريا.