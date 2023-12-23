مقتل 4 أطفال وفيضان نهر بيروت.. أمطار عنيفة تضرب لبنان

لقي 4 أطفال مصرعهم من التابعية السورية جرّاء انجراف تربة تسبّبت به الأمطار الطوفانية في بلدة حميص - مزيارة - نتيجة الأمطار العنيفة التي تضرب لبنان.

وكانت أمطار غزيرة انهمرت ليل أمس تسببت في انجراف التربة في بلدة حميص وسقوطها على سطح غرفة عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة.

كما تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال الجثة الأخيرة من جثث الأطفال السوريين الـ ٤ الذين قضوا جراء انهيار سقف الغرفة التي كانوا بداخلها في حميص مزيارة، وتمكن الوالدان والابن البكر من الخروج أحياء من داخلها.

ومن جانبها ، تعمل فرق الإغاثة والإنقاذ في الدفاع المدني على سحب المياه من داخل عدد كبير من المنازل والمستودعات في المنطقة.

وبدوره؛ نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية عبر منصة "إكس" فيديو لنهر بيروت، وكتب انه "يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه، مما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا.

وطالب المسؤولين بضرورة القيام بمهامهم وتصحيح مجاري مياه الأنهار.

وقال وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ الجديد: الأمطار الغزيرة كانت متوقعة اليوم ولكن ما حصل في نهر بيروت كان مفاجئاً وعلى البلديات المعنية "عدم النوم"

وأضاف : وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقومات الضعيفة للدولة.



