وفاة والد الإعلامية أروى.. تفاصيل

نشرت الإعلامية أروى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه عن رحيل والدها.

وقالت أروى : إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى.

يذكر أن آخر أعمال الإعلامية والفنانة أروي أغنيتها الجديدة "قلبي" التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها الأخير في إكسبو دبي، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.

"قلبي" من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.

الإعلامية أروى

وكانت نشرت الإعلامية أروى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أروى في الصورة معلنة عن تعرضها لوعكة صحية، و احتجازها بالمستشفى.