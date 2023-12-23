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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية.. النتائج الأولية تظهر تفوق تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية

رئيس الكونغو الديمقراطية
رئيس الكونغو الديمقراطية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية، تفوق الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة فيليكس تشيسيكيدي.

وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الكونغو الديمقراطية إن تشيسيكيدي حصل على 81.27 في المائة من الأصوات التي أدلى بها مواطنو الكونغو الديمقراطية في جنوب أفريقيا، و75.94 في المائة في بلجيكا، و72.33 في المائة في كندا، و78.88 في المائة في الولايات المتحدة، و85.58 في المائة في فرنسا.

وتوجه الناخبون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى صناديق الاقتراع الأربعاء الماضي لانتخاب رئيس جديد وأعضاء الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية، بالإضافة إلى أعضاء المجالس البلدية.

وذكرت صحيفة "إيسترن أفريكان" أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته فيليكس تشيسكيدي، الذي يسعى لإعادة انتخابه، تصدر عدد أصوات المغتربين في جنوب إفريقيا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا، وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، أمس الجمعة. 

وتم تمديد التصويت حتى يوم الخميس، حيث لم تتمكن بعض مراكز الاقتراع من العمل في الوقت المحدد بسبب مشاكل لوجستية.

وسجلت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة 26 مرشحا للتنافس في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات 20 مرشحا رئاسيا أبرزهم الرئيس الحالي بالإضافة إلى

مويس كاتومبي، الحاكم السابق لمقاطعة كاتانغا، ودينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 لعمله مع الناجيات من الاغتصاب، وكذلك مارتن فايولو، الذي لا يزال يعتبر نفسه الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. 

وينص القانون الانتخابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى سيصبح الرئيس المقبل بشكل مباشر، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ووفقا للتقويم الانتخابي الرسمي، من المتوقع ظهور النتائج المؤقتة في 31 ديسمبر، وسيؤدي الرئيس المنتخب اليمين في 20 يناير من العام المقبل.

رئيس الكونغو الديمقراطية الانتخابات الرئاسية تشيسيكيدي

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