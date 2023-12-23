تمديد حظر الطيران.. قرار عاجل من السلطات التركية بشأن مطار السليمانية

نقلت وسائل إعلام عراقية عن السلطات العراقية في مطار السليمانية قولها إن تركيا أعلنت تمديد حظر الطيران إلى مطار السليمانية حتى 22/6/2024.

وفي يونيو الماضي، كشف رئيس سلطات مطار السليمانية هندرين هيوا، آخر التطورات بخصوص الحظر التركي المفروض على الرحلات من المطار، حيث قال إن الحظر التركي ما زال ساري المفعول على مطار السليمانية"، لافتا إلى أن "أغلب الرحلات إلى الدول الأوروبية تكون عبر مطارات الدوحة في قطر ودبي في الإمارات.

وأضاف أن توقف الرحلات أثر اقتصاديا على مطار السليمانية بسبب انخفاض معدل الرحلات، ولم يتم تحديد موعد من قبل السلطات التركية لإعادة استئناف الرحلات الجوية.

وأوضح أن مطار السليمانية ملتزم التزاما تاماً بتعليمات سلطة الطيران المدني في العراق.

وفي وقت سابق؛ اتهم العراق تركيا بقصف مطار في مدينة السليمانية الشمالية، مسلما سفيرها في البلاد مذكرة احتجاج، مؤكدًا أنه يحتفظ بحقه في وضع حد لهذه الخروقات، بينما دعت الأمم المتحدة البلدين إلى الحوار.